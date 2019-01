Motores Elisabete Jacinto na segunda etapa do Africa Eco Race Por

Elisabete Jacinto ‘tropeçou mas não caiu’ na segunda etapa do Africa Eco Race 2019, pois logrou manter a segunda posição entre os camiões.

Se é verdade que o MAN TGS # 404 da equipa Bio-Ritmo ficou ‘preso’ nas dunas durante bastante tempo e a formação nacional perdeu tempo, ‘caindo’ para o nono posto na classificação conjunta com os automóveis, a piloto do Montijo manteve-se atrás do checo Tomas Tomecek, o seu grande adversário nos peso pesados.

Elisabete Jacinto, José Marques e Marco Cochinho já sabiam que esta segunda tirada reservava as primeiras dificuldades sérias do rali, e isso confirmou-se, mas as aspirações da equipa mantêm-se intactas.

As imagens abaixo sintetizam este segundo dia competitivo da equipa Bio-Ritmo no Africa Eco Race.