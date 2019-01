Motores Elisabete Jacinto na 10ª etapa do Africa Eco Race Por

Já com o pensamento totalmente orientado para a vitória na categoria de camiões no Africa Eco Racing, Elisabete Jacinto cumpriu a 10ª etapa da prova.

Na tirada que ligou Ai Attya a Akjout, na Mauritânia, a piloto do Montijo, o seu navegador José Marques e o mecânico Marco Cochinho voltaram a estar em bom plano a bordo do MAN TGS # 404 com as cores da Bio-Ritmo, lograram a quarta posição na categoria T4, saltando para a quinta posição da classificação geral conjunta de automóveis e camiões.

Antes da última etapa competitiva, que se corre hoje na Mauritânia, as imagens de Elisabete Jacinto e companheiros na 10ª tirada do Africa Eco Race.