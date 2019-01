Motores Elisabete Jacinto mantém segundo lugar no Africa Eco Race Por

Elisabete Jacinto manteve o segundo lugar da competição de camiões do Africa Eco Race no decorrer da segunda etapa, hoje disputada entre La Momie e Foum Zguid.

Nos 431,22 quilómetros da especial cronometrada a piloto portuguesa, acompanhada por José Marques e Marco Cochinho gastou 6h29m52s para cumprir o trajeto, que já contou com passagens por pistas de areia e travessia de dunas.

Foto: AIFA

O MAN TGS # 404 da equipa Bio-Ritmo sentiu as primeiras dificuldades desta prova maratona africana, ao ficar preso numa duna. O que obrigou os membros da equipa portuguesa a utilizarem pás para libertarem o camião da posição em que estava. Com isso perderam tempo, mas sem que isso tenha custado o segundo lugar na categoria T4, embora na classificação conjunta com os automóveis tenham descido para o nono lugar, logo atrás do checo Tomas Tomecek, que lidera entre os camiões.

“Esta etapa não foi fácil pois o piso era bastante mau, devido às pedras, e era muito sinuosa. Mas, apesar de tudo, conseguimos fazer uma excelente corrida. Apenas tivemos uma dificuldade quando a determinada altura, na travessia de um cordão de dunas, ficámos presos e tivemos mesmo que cavar o que nos fez perder algum tempo. No entanto, a especial correu bastante bem e, para além deste percalço, não tivemos mais nenhuma situação a assinalar”, referiu Elisabete Jacinto.

Quinta-feira disputa-se a terceira etapa do Africa Eco Race entre Agdal e Assa que vai contar com um total de 400 km disputados ao cronómetro. A partida será feita diretamente do acampamento. Neste dia os participantes terão de enfrentar passagens de montanha, vales secos e numerosas estações militares por entre as implacáveis pistas marroquinas.