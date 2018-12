Motores Elisabete Jacinto com o # 404 Por

Elisabete Jacinto já realizou as obrigatórias e habituais verificações documentais e técnicas do Africa Eco Race.

Nesta 11ª edição da prova, que se inicia competitivamente a 1 de janeiro em Nador, Marrocos, o MAN TGS da equipa Bio-Ritmo passou no ‘exame’ dos regulamentos técnicos da prova, sabendo desde já que o camião da piloto portuguesa ostentará nas portas o # 404.

Foto: AIFA

“Partimos confiantes e entusiasmados. Faço votos de que a sorte este ano esteja do nosso lado”, refere Elisabete Jacinto em vésperas da maior maratona de todo-o-terreno realizada no continente africano.

No Africa Eco Race de 2019 estão inscritas 94 equipas, entre as quais uma dezena em camião, 36 em automóveis e SSV e 48 em motos, entre as quais a do norueguês Pal Anders Ullevaseter, vencedor em 2015 e 2016 e segundo classificado no ‘Dakar’ de 2010, bem com a do italiano Alessandro Botturi, vencedor dos Seis dias de Enduro. Isto para além de Kenjiro Shinozuka nos automóveis, que venceu o ‘Dakar’ em 1997 mas que se vai estrear no Africa Eco Race.