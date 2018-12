Motores Elisabete Jacinto a caminho do Africa Eco Racing Por

Elisabete Jacinto já partiu para o Mónaco, de onde vai ser uma vez mais dada a partida simbólica para o Africa Eco Race.

Será a 10ª participação da piloto do Montijo na prova, tendo como objetivo obter um lugar entre os três primeiros classificados da competição de camiões e o sexto pódio no evento.

Desta vez foram realizadas algumas alterações no MAN TGS da equipa Bio-Ritmo, pensadas por Marco Cochinho na oficina da Hydaplan, em Alverca. Algo em que Elisabete Jacinto deposita grandes esperanças.

“Apostámos mais uma vez nas suspensões e equipámos o camião com um conjunto de amortecedores Donerre que faço votos que tenha uma longa durabilidade. Para além disso adaptamos finalmente as jantes de alumínio que me vão permitir rolar com a pressão dos pneus muito baixa nos sítios de areia mole. Substituímos também os nossos velhinhos faróis de Xenon pelos modernos faróis de leds…mas faço votos de não ter que os usar…”, afirma a piloto ribatejana.

O Africa Eco Race vai contar nesta edição com 13 equipas inscritas na categoria de camião que vão enfrentar os duros e complexos percursos desta competição. O checo Tomas Tomecek com o seu Tatra, com o qual já venceu por três vezes esta corrida (e que a par de Elisabete Jacinto é um dos mais antigos participantes neste rali) e o húngaro Micklos Kovacs, vencedor desta competição em 2010 com um Scania, vão mais uma vez estar presentes e serão os principais adversários dos portugueses. O nível de experiência e preparação dos concorrentes é grande pelo que se espera, mais uma vez, muita competitividade entre os T4.

Elisabete Jacinto e a equipa Bio-Ritmo são, nesta edição de 2019, os únicos representantes portugueses no Africa Race. O ano de estreia da formação foi em 2010 e, desde essa altura, cumpriram todas as edições desta maratona africana. Elisabete Jacinto, além de ser a única mulher no Africa Race a competir ao volante de um camião é também, a nível mundial, o único piloto de todo-o-terreno do sexo feminino a competir atualmente em rali raids na categoria T4.