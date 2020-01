Motores Elfyn Evans volta ao comando em Monte Carlo Por

O terceiro dia do Rali d Monte Carlo ‘só’ tinha quarto classificativas, mas elas foram suficientes para que o comando desta primeira prova o Campeonato do Mundo 2026 voltasse a ‘mudar de mãos’.

Elfyn Evans conseguiu recuperar do atraso sofrido na véspera para Sebastien Ogier e ganhar-lhe a liderança, conseguindo indo para a última tirada da prova monegasca com mais de quatro segundos sobre o seu companheiro de equipa na Toyota.

O galês só ganhou uma das quatro especiais do dia, mas os quase quatro segundos que conseguiu de diferença para o francês deixam-no numa posição de discutir a vitória face Ogier e a Thierry Neuville, já que o belga da Hyundai venceu três dos troços disputados este sábado e está a pouco mais de seis segundos de Evans.

Já se tinha percebido que dificilmente Sebastien Loeb, no segundo Hyundai, dificilmente estaria na discussão pelo triunfo, e essa realidade acentuou-se neste terceiro dia, com o alsaciano a ter um percalço numa das especiais e a ficar ainda mais longe da frente, seguindo já a mais de dois minutos do líder.

Mais, o francês da Hyundai tem de se preocupar em defender a quarta posição de um possível ataque de Esapekka Lappi, já que o finlandês da M-Sport lhe ganhou terreno nesta etapa e está a pouco mais de 14 segundos de Loeb.

Kalle Rovanpera deverá querer gerir o seu andamento no último dia. O jovem recruta da Toyota encontra-se na sexta posição, já a quase 50 segundos de Lappi e a mais de sete minutos do seu companheiro de equipa Takamoto Katsuta.

O último dia deste Rali de Monte Carlo compreende mais quatro classificativas, duas passagens por um troço com 18,4 km, e por outro com 13,3 km.

Classificação após a 12ª PE

1º Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota) 2h28m35,1s

2º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) + 4,9s

3º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 6,4s

4º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 2m24,3s

5º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford) + 2m38,4s

6º Kalle Rovanpera/Juho Halttunen (Toyota) + 3m27,3s

7º Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota) + 10m31,1s

8 Eric Camili/François Buresi (Citroën) + 1m15,2s

9º Mads Ostberg/Torsten Eriksen (Citroën) + 12m13,7s

10º Nicolas Camin/Yannick Roche (Citroën) + 12m39,5s