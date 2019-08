Motores Elfyn Evans regressa no Rali da Grã-Bretanha Por

A lesão nas costas sofrida por Elfyn Evans no Rali da Estónia implicará a ausência do galês de três provas do Campeonato do Mundo da especialidade (WRC), só regresando no Rali da Grã-Bretanha.

Isto permitirá ao piloto da M-Sport Ford competir diante do seu público no evento que se disputa entre 3 e 6 de outubro, depois de não ter estado presente na Finlândia e na Alemanha e de ir falhar a participação no Rali da Turquia.

“Elfyn e Scott tiveram um começo de época muito consistente”, sublinhou Richard Millener, o diretor da M-Sport, que acrescentou: “Esperamos que possam continuar no mesmo nível de performance. Estamos concentrados para permitir a Elfyn e Teemu (Suninen) de baterem-se pelo quarto lugar do campeonato do Mundo de pilotos”.

Nesta luta pelo quarto lugar do WRC há cinco pilotos separados por 10 pontos, com Evans a ocupar a sexta posição com 78 pontos antes da prova turca, que se disputa entre 12 e 15 de setembro.

Elfyn Evans poderá voltar na prova britânica, onde obteve a sua primeira vitória no WRC, e está animado: “Há qualquer coisa de especial de competir em casa. É uma prova que aguardo com impaciência todos os anos”.