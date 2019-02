Fórmula 1 Eleven Sports com canal consagrado ao desporto motorizado Por

A Eleven Sports está a assumir-se cada vez mais como uma alternativa à SportTV, e no desporto motorizado também, ao apresentar hoje um canal dedicado especificamente a esta modalidade.

Para já a ‘ofensiva’ será feita pelo lado da Fórmula 1, cujos diretos a Eleven Sports adquiriu para Portugal. Mas não só. Além dessa disciplina terá as outras competições que acompanham os Grandes Prémios, como a Fórmula 2, a Fórmula 3 e a Porsche SuperCup.

O canal foi também mais longe ao ‘buscar’ ao Eurosport Portugal parte da sua equipa de comentadores, ao contratar João Carlos Costa, que juntamente com Duarte Félix da Costa e Óscar Góis irão comentar as corridas de automóveis no Eleven Sports 3.

Este canal irá arrancar a 15 de março e terá um mínimo de 10 horas diárias totalmente dedicadas ao desporto motorizado. João Carlos Costa não se irá despedir dos espetadores do Eurosport, porque continuará ligado ao canal em condições diferentes das atuais.

Os custos de ter este canal junto dos que já existem na Eleven Sports não sofrem aumento, mantendo-se nos 9,99 euros atuais, estando disponíveis em todos os operadores de TV por cabo em Portugal, MEO, NOS, Nowo e Vodafone, para além da opção em streaming ou na App do canal nas lojas iOS e Google Play.