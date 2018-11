EUA Elevador com seis pessoas cai 84 andares em Chicago Por

Seis pessoas, entre as quais uma mulher grávida, caíram 84 andares dentro de um elevador, num arranha-céus conhecido como ‘John Hancock Center’. “Achei que íamos morrer”, contam.

Jamie Montemayor e cinco outras pessoas tinham subido até ao 95.º piso do quarto edifício mais alto de Chicago para usufruir da vista que um bar oferece sobre a cidade.

A viagem de regresso foi um verdadeiro susto para o grupo.

O elevador começou a fazer barulhos estranhos e caiu até ao 11.º andar, num momento repleto de gritos e choro.

À BBC, Montemayor conta que achou que todo o grupo ia morrer.

Entraram de imediato em contacto com as equipas de socorro, mas o salvamento só aconteceu três horas depois.

“Não podíamos fazer um salvamento de elevador para elevador. Foi preciso abrir uma brecha no muro ao nível do 11.º piso, a partir do parque de estacionamento, de forma a abrir as portas”, explicou Patrick Manloney, dos bombeiros de Chicago.

De acordo com um responsável da autarquia, citado pela mesma fonte, a queda aconteceu devido a um cabo que se partiu.

Ainda se desconhece, no entanto, a razão pela qual o elevador parou sozinho no 11.º andar.