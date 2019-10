Eleições: PSD sem reuniões partidárias esta semana, preocupação é com “interesse nacional”

O secretário-geral do PSD disse hoje à Lusa que esta semana não estão previstas reuniões partidárias internas, e apontou que, neste momento, “a única preocupação” do presidente do partido, Rui Rio, é com “o interesse nacional”.

“Neste momento, a única preocupação do dr. Rui Rio é com o interesse nacional e em exercer funções como líder da oposição”, afirmou à Lusa José Silvano.

O secretário-geral do PSD explicou que essa prioridade passa hoje pela audiência com o Presidente da República sobre a formação do novo Governo, na qual estarão presentes, além de Rui Rio e José Silvano, os vice-presidentes do PSD Nuno Morais Sarmento e Isabel Meirelles, bem como o líder parlamentar Fernando Negrão.

Questionado quando reunirá o PSD os órgãos próprios para analisar os resultados eleitorais das legislativas de domingo – como a Comissão Política e o Conselho Nacional -, o secretário-geral respondeu que não há ainda uma data marcada, mas garantiu que não serão esta semana.

“As questões partidárias neste momento não são a questão essencial”, acrescentou.

No domingo, o PSD obteve 27,9 por cento nas eleições legislativas, correspondentes a 77 deputados (quando ainda faltam atribuir os quatro mandatos dos círculos da emigração), contra 36,6 por cento do PS, que conseguiu para já 106 parlamentares.

Na noite eleitoral, Rui Rio assumiu que o PSD não alcançou o principal objetivo – vencer as eleições – mas defendeu que não se tratou de “uma grande derrota”, explicando o resultado pela conjuntura económica internacional favorável ao Governo, pelo surgimento de novos partidos à direita, mas também pelas sondagens que terão “desmotivado” os eleitores sociais-democratas e pela ação dos críticos internos.

Na sua intervenção, considerou ter enfrentado “uma instabilidade de uma dimensão nunca antes vista na história do PSD e exclusivamente motivada por ambições pessoais”.

Rio não foi claro sobre a sua continuidade e eventual recandidatura à liderança do PSD – pelos estatutos do partido, deverão realizar-se eleições internas em janeiro –, dizendo que será uma decisão tomada “com serenidade e ponderação”, nem sobre o que poderá fazer pela estabilidade governativa, confessando não saber o que pretende fazer o PS.