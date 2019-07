Eleições: PS mantém Alexandre Quintanilha “número um” no Porto e Tiago Brandão Rodrigues em Viana

O PS decidiu manter o professor universitário Alexandre Quintanilha como cabeça de lista pelo círculo do Porto e o atual ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, como “número um” por Viana do Castelo.

Fonte oficial do PS adiantou também à agência Lusa que a lista pelo círculo eleitoral de Viseu será encabeçada pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, que foi recentemente diretor da campanha da lista socialista ao Parlamento Europeu liderada por Pedro Marques.

A escolha destes três cabeças de lista – uma competência do secretário-geral do PS, António Costa – será hoje formalmente comunicada nas reuniões das comissões políticas do Porto, Viana do Castelo e Viseu.

As comissões políticas destas federações socialistas escolherão dois terços dos candidatos a deputados pelos respetivos círculos eleitorais, cabendo o restante terço ao secretário-geral do PS.

Nesta legislatura, Alexandre Quintanilha, deputado independente eleito nas listas do PS e professor doutorado em física, assumiu na Assembleia da República as funções de presidente da Comissão de Educação.

Nas eleições legislativas de 2015, no círculo eleitoral do Porto, o PS elegeu 14 deputados, contra 17 da coligação PSD/CDS, cinco do Bloco de Esquerda e três da CDU.

Já no que respeita a Viana do Castelo, há quatro anos a escolha do investigador Tiago Brandão Rodrigues, também independente, para liderar a lista de candidatos naquele círculo eleitoral, foi uma das novidades então apresentadas pelo secretário-geral do PS, António Costa, no que dizia respeito a cabeças de lista do seu partido.

Tiago Brandão Rodrigues esteve apenas cerca de um mês na Assembleia da República, assumindo o lugar de ministro da Educação com a formação do Governo minoritário socialista em novembro de 2015.

Nas últimas eleições legislativas, em seis deputados do círculo eleitoral de Viana do Castelo, o PS elegeu apenas dois, cabendo os outros quatro à coligação PSD/CDS-PP.

Também em Viseu, o PS ficou bem abaixo da coligação PSD/CDS-PP em 2015, elegendo três em nove deputados, numa lista que então foi liderada pela ex-ministra e atual eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques.