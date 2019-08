Edward Snowden publica as suas memórias em meados de setembro

O analista de sistemas informáticos Edward Snowden, que denunciou a vigilância massiva nos EUA e foi acusado de espionagem, vai publicar as suas memórias em 17 de setembro, simultaneamente em 20 países, anunciou hoje o seu editor francês.

A obra original intitulada “Permanent record”, totalmente escrita por Snowden, será publicada pela Metropolitan books (Macmillan) nos Estados Unidos em 17 de setembro.

A versão francesa “Mémoire vive” surgirá nas edições du Seuil, ao mesmo tempo que no Brasil, Reino Unido, Alemanha ou ainda Taiwan.

Na capa francesa deste livro-testemunho surge a cara juvenil de Edward Snowden, funcionário da Agência de Segurança Nacional (NSA), acusado de alta traição pelos Estados Unidos e exilado na Rússia desde 2013 após ter divulgado detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA.

“Edward J. Snowden decidiu aos 29 anos sacrificar o seu futuro pessoal para o bem do seu país”, declarou John Sargent, presidente do Macmillan USA, citado no comunicado da editora du Seuil.

“Demonstrou assim uma imensa coragem, e, quer se queira ou não, é uma fabulosa história americana. Não há dúvida que o mundo está mais seguro e cuidadoso devido ao que fez”, prosseguiu.

Em 2013, Edward Snowden revelou a existência de um sistema de vigilância mundial de comunicações e de internet.

Os Estados Unidos acusaram-no de espionagem e apropriação de segredos do Estado.

O realizador norte-americano Oliver Stone dirigiu um filme em 2016 sobre a sua vida, com Joseph Gordon-Levitt no papel de protagonista, e Snowden também surge em “Citizenfour”, o premiado documentário de Laura Poitras.