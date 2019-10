EDP Renováveis aumenta lucros em quase 200% para 342 ME até setembro

A EDP Renováveis registou lucros de 342 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019, um aumento de 197 por cento em relação ao mesmo período de 2018, segundo informação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa.

A empresa, que tem sede em Madrid, mas que está cotada na bolsa de Lisboa, informa o mercado de que as receitas até setembro totalizaram 1.364 milhões de euros, um aumento 10 por cento em relação a um ano antes.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 1.218 milhões de euros (mais 40 por cento do que no mesmo período de 2018).

A empresa tinha em 30 de setembro último 1.526 “colaboradores”, mais 12 por cento do que um ano antes.

Em setembro de 2019, a EDP Renováveis geria um portfólio de ativos operacionais de 10,8 GW (giga watts) em todo o mundo e nos últimos nove meses construiu 344 MW (megawatts), dos quais 145 MW na Europa e 199 MW nos EUA.

Nos primeiros nove meses do ano a EDP Renováveis produziu 21,9 TWh (terawatts) de energia limpa (+9 por cento do que no mesmo período de 2017), evitando 15 Mt (megatoneladas) de emissões de gazes nocivos (CO2).

A EDP Renováveis apresentou lucros de 313 milhões de euros no final do exercício de 2018, um aumento de 14 por cento em relação a 2017.

A Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), é a maior acionista da EDP Renováveis.