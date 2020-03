Nas Notícias EDP oferece equipamento de proteção individual a lares Por

O programa EDP Solidária, o Correio da Manhã (CM) e a CMTV vão entregar máscaras, luvas, óculos de proteção e batas descartáveis para lares de idosos, no valor de meio milhão de euros, foi hoje anunciado.

A iniciativa, denominada “Heróis de Máscaras”, arranca com uma dotação inicial de 500 mil euros, estando aberta a outros contributos da sociedade civil.

“A EDP e a Fundação EDP fazem parte da comunidade e assumem as suas responsabilidades. Aqui, com este apoio de 500 mil euros aos lares de idosos através do programa ‘Heróis de Máscaras’. Mas também com a entrega de 50 ventiladores e 200 apoios médicos que fizemos aos hospitais do SNS [Serviço Nacional de Saúde]”, realçou o presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP e da Fundação EDP, António Mexia, citado em comunicado.

No mesmo comunicado, o diretor-geral editorial do CM e da CMTV, Octávio Ribeiro, salientou que “o momento é de união e comunhão de esforços”.

“Os lares de idosos, à semelhança dos outros setores de atividade, não estavam preparados para a chegada desta pandemia”, referiu Octávio Ribeiro, acrescentando que com a parceria da EDP tudo será feito para dotar os lares de “maior segurança” no combate à covid-19.

Para agilizar a iniciativa, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social identificou 300 lares com necessidades muito prementes de equipamentos para prestação de cuidados aos seus utentes e proteção dos seus colaboradores, acrescenta o comunicado.

De acordo com a iniciativa, as primeiras doações serão entregues já a partir da próxima semana.

Para beneficiarem do programa “Heróis de Máscaras”, os lares terão de ser instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas, desenvolverem a resposta ‘lar de idosos’ com acordo de cooperação com a Segurança Social ou licença de funcionamento, e prestarem cuidados a um mínimo de 30 utentes.

O programa poderá ainda angariar, junto dos portugueses, verbas suplementares destinadas à compra de equipamentos para outros lares de idosos do país.