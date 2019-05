EDP e francesa Engie criam parceria para produção eólica no mar

A EDP e a Engie anunciaram hoje a assinatura de um memorando de entendimento estratégico para criar uma ‘joint-venture’, controlada em partes iguais, no segmento eólico ‘offshore’, fixo e flutuante.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que “a nova entidade será o veículo exclusivo de investimento da EDP, através da sua subsidiária detida em 82,6 por cento, EDPR [Renováveis], e da ENGIE para oportunidades eólicas ‘offshore’ em todo o mundo e passará a ser um dos cinco maiores operadores a nível global na área”.

Segundo os termos do acordo, “a EDP e a ENGIE combinarão os seus ativos eólicos ‘offshore’ e os projetos em desenvolvimento na recém-criada ‘joint-venture’, iniciando com um total de 1,5 GW [gigawatt] em construção e 4,0 GW em desenvolvimento, com o objetivo de atingir os 5 a 7 GW de projetos em operação ou construção e 5 a 10 GW em desenvolvimento avançado até 2025”.