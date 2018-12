Edgar Silva eleito por unanimidade líder do PCP/Madeira por mais quatro anos

O coordenador do PCP na Madeira, Edgar Silva, foi hoje reeleito por unanimidade para liderar o partido na região por mais quatro anos, no X Congresso Regional dos comunistas.

Edgar Freitas Gomes da Silva é coordenador do PCP/Madeira desde 1999 e pertence ao Comité Central do PCP desde 2000.

Em 2016, foi o candidato dos comunistas à Presidência da República, o que o levou a suspender o mandato como deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, onde tinha assento desde 1996.

O encerramento do X Congresso Regional do PCP na Madeira, que decorre desde sábado no Funchal, será hoje presidido pelo secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa.