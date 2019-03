Motores Edgar Condenso animado para a estreia com o Opel Mokka Por

Edgar Condenso e Nuno Silva estão animados para a sua estreia aos comandos do Opel Mokka Proto, que marca também a sua primeira presença na categoria T1 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

A dupla do Team Consilcar, que esteve em destaque na Taça Ibérica em 2018, espera ser competitiva já na Baja TT do Pinhal, que este fim de semana se disputa nos conselhos de Idanha-a-Nova, Sertã e Vila Velha de Ródão.

Mesmo assim, Edgar Condenso diz que não são as vitórias que o motivam, pois refere que o seu objetivo é divertir-se: “Já competimos há 30 anos e precisamos sempre de novos desafios. Há muitos anos que não corríamos em T1, apesar de termos feito algumas provas. Agora foram reunidas as condições para esta mudança”.

Aos comandos de um carro que já foi de Nuno Matos, Condenso diz ter ficado com uma boa impressão do Mokka Proto: “Gostei muito do carro e a adaptação foi rápida. Tem um grande potencial e é um carro que foi muito desenvolvido ao longo dos anos. Um carro T1 também obriga a um tipo de condução muito diferente. Permite travar mais tarde, acelerar mais cedo e passar muito mais depressa no mau piso”.

“O Campeonato está com um nível muito elevado. Há pilotos muito experimentados e carros entre os melhores do mundo, mas apesar de estarmos no todo-o-terreno há muito tempo com este carro acaba por ser tudo novo para nós. Esta primeira prova vai ser um teste, que nos vai permitir conhecer o carro e perceber em que patamar nos situamos”, salienta ainda o piloto do Team Consilcar.