Economia moçambicana desacelera pelo terceiro trimestre consecutivo

O Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique cresceu 2 por cento no terceiro trimestre deste ano face ao período homólogo, o que significa que a economia moçambicana desacelerou pelo terceiro trimestre consecutivo, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB tinha registado um crescimento homólogo de 2,5 por cento, que recuou para 2,3 por cento no segundo trimestre e depois para 2 por cento, de acordo com o boletim trimestral Contas Nacionais do INE.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia moçambicana cresça este ano 2,1 por cento.

Tal como aconteceu no trimestre anterior, o desempenho da atividade económica no terceiro trimestre de 2019 é liderado pelo setor terciário, dos serviços, “que cresceu 2,8 por cento com maior destaque para os ramos de transportes, armazenagem, atividades auxiliares dos transportes, informação e comunicações”, lê-se no documento.

Seguindo a mesma tendência, o ramo da agricultura, pecuária, caça, silvicultura, exploração florestal, atividades relacionadas e pesca, continuou a ser o que teve maior participação na economia com um peso no PIB de 22,3 por cento”.

Segundo os mais recentes dados do INE, a economia moçambicana cresceu 3,4 por cento em 2018 o que comprara com um crescimento de 3,7 por cento no ano de 2017.