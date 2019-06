Economia moçambicana cresceu 2,5% no primeiro trimestre

A economia moçambicana cresceu 2,5 por cento no primeiro trimestre, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.

“O Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) apresentou uma variação positiva de 2,5 por cento no primeiro trimestre de 2019 comparado com o mesmo período do ano anterior”, divulgou a instituição, na publicação Contas Nacionais de janeiro a março de 2019.

Ainda assim, o crescimento é mais baixo que o registado no mesmo período de 2018, nota o INE: na altura, a economia moçambicana cresceu 3,7 por cento.

Este ano, “o desempenho da atividade económica no primeiro trimestre é atribuído em primeiro lugar ao setor terciário que cresceu 2,7 por cento, com maior destaque para os ramos de aluguer de imóveis e serviços prestados às empresas com crescimento na ordem de 5,0 por cento”.

A área de produção de eletricidade e gás e fornecimento de água foi aquela em que a contribuição para a economia nacional encolheu, com uma queda de 7,1 por cento.

No período em análise, o ramo da agricultura, pesca, pecuária, caça, silvicultura e exploração florestal teve a maior participação na economia com um peso no PIB de 23,1 por cento, seguido do ramo do comércio e serviços de reparação com 10,6 por cento.

Em 2018, o PIB de Moçambique cresceu 3,3 por cento.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o crescimento da economia moçambicana caia de uma previsão inicial para 2019 de 3,8 por cento para 1,8 por cento, devido aos ciclones que afetaram entre março e abril, antevendo uma subida para 6 por cento em 2020.