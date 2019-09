Economia espanhola cresce 0,4 por cento no segundo trimestre

A economia espanhola cresceu 0,4 por cento no segundo trimestre de 2019, uma décima menos do que nos primeiros três meses, explicado pela debilidade do consumo interno e do investimento das empresas, segundo o Instituto Nacional de Estatística espanhol.

O emprego, medido em postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro, cresceu 0,5 por cento, uma décima menos do que no primeiro trimestre do ano.

Segundo o organismo responsável pelas estatísticas espanholas, o crescimento económico foi ajudado pelo dinamismo do setor externo, com as exportações a crescerem 1,7 por cento e as importações 0,9 por cento.

Por outro lado, a procura interna cresceu 0,1 por cento no segundo trimestre do corrente ano em relação ao anterior.