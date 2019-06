Economia dos EUA cresce 3,1 por cento no primeiro trimestre de 2019

A economia dos Estados Unidos cresceu 3,1 por cento, em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2019, de acordo com o terceiro cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), confirmou hoje o Departamento do Comércio norte-americano.

A taxa é igual à calculada previamente e às estimativas dos especialistas, confirmando assim que a economia dos Estados Unidos se mantém sólida no arranque de 2019.

O gasto dos governos dos estados e locais, o comércio externo e o investimento em inventários foram os principais motores da aceleração económica nos primeiros meses deste ano, de acordo com o relatório do Gabinete de Análise Económica, integrado no Departamento do Comércio de Washington.

Os gastos dos consumidores, que representam dois terços da atividade económica do país, cresceram a um ritmo anual de 0,5 por cento, o menor dos últimos 12 meses.

Os dados hoje divulgados confirmam a boa saúde da maior economia mundial, depois de em 2018 ter registado um crescimento de 2,9 por cento, o maior desde 2015.

A Reserva Federal (Fed) praticamente descartou maiores subidas de taxas de juro no que resta do ano, e deu sinais de que poderia considerar uma redução, além de ter reduzido as perspetivas de crescimento para este ano, de 2,3 por cento para 2,1 por cento.

Em 19 de junho, o presidente da Fed, Jerome Powell, manteve a taxa de juro de referência entre 2,25 por cento e 2,5 por cento, mas advertiu que está pronto para apoiar a economia caso ocorra uma desaceleração do crescimento.

Jerome Powell afirmou que os argumentos a favor de uma política monetária “um pouco mais acomodatícia estão a reforçar-se”.

No entanto, a Casa Branca manteve o otimismo, e na sua última proposta orçamental previu uma cadência de expansão económica anual acima de 3 por cento, tanto para este ano como para 2020.

Apesar da atual disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, o Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou este mês as suas previsões para o crescimento económico norte-americano, ao prever que em 2019 crescerá 2,6 por cento, acima dos 2,3 por cento calculados previamente.