Economia do mar emprega quase 100 mil pessoas em Portugal

As quatro fileiras “chave” da economia do mar empregam 99,4 mil pessoas e geram um volume de negócios de 7,5 mil milhões de euros, segundo um estudo promovido pelo BCP e que é hoje apresentado.

O relatório, da autoria das consultoras EY e Augusto Mateus & Associados, focou-se em quatro áreas que considera “chave” (pesca, aquicultura e indústria do pescado; transportes marítimos, portos e logística; construção, manutenção e reparação naval; turismo e lazer ligado ao mar) e concluiu que são “responsáveis em Portugal por cerca de 99,4 mil empregos, 7,5 mil milhões de euros de volume de negócios anual e 2,6 mil milhões de euros de VAB [Valor Acrescentado Bruto]”.

Estes valores, refere o relatório, “correspondem a cerca de 2,7 por cento do emprego e 3,1 por cento do VAB gerado anualmente pelo setor empresarial” do país.

O trabalho, que contabilizou dados até 2016, detalha ainda que o segmento mais relevante é o do turismo e lazer, seguindo-se a pesca, aquicultura e indústria do pescado e a fileira dos transportes marítimos, portos e logística.

“Entre 2009 e 2016, a economia do mar em Portugal apresentou um crescimento acumulado de 29 por cento do VAB, comparado com o crescimento de 6,7 por cento verificado para o PIB [Produto Interno Bruto] nacional no mesmo período”, garantiu o estudo.

Para os autores do estudo, Portugal tem “um potencial muito elevado e ainda por explorar nesta área”, tendo em conta que detém uma das maiores Zonas Económicas Exclusivas a nível mundial.

“Esta vasta área poderá ser explorada para as mais diversas atividades da Economia do mar como, por exemplo, a produção ‘offshore’ de energia ou a aquicultura marítima (que necessitam de espaço), assim como ao nível da exploração dos recursos naturais que nela residem (minerais ou material biológico)”, referiu o documento.

A localização geográfica do país também pode ser uma vantagem, segundo os autores, e poderá “ser um elemento decisivo na afirmação europeia e, possivelmente, global, de Portugal ao nível do transporte marítimo internacional e da logística”.

O trabalho caracteriza também a economia do mar a nível mundial, citando um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que contabiliza em 1,5 biliões de dólares o VAB deste segmento, ou seja, cerca de 2,5 por cento do PIB mundial. O setor é responsável por mais de 31 milhões de postos de trabalho, o que representa 1 por cento a 1,5 por cento do total mundial.

“A economia do mar incorpora um vasto rol de atividades diversas, incluindo, por exemplo, o ‘offshore oil& gas’, que se destaca em termos de importância relativa no VAB (33,6 por cento do total), bem como a pesca marítima industrial, que se destaca em termos de emprego (35,1 por cento), cuja relevância supera de longe a relevância do VAB (1,4 por cento)”, detalharam os autores.

A Europa e a Ásia são as regiões com maior peso neste segmento, garantiu este relatório.

O estudo será hoje apresentado em ílhavo, nas Jornadas Millennium Empresas.