Economia do Brasil cresce 0,4% no segundo trimestre do ano

O Produto Interno do Brasil (PIB) cresceu 0,4 por cento no segundo trimestre do ano, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O órgão estatal de pesquisa do Brasil destacou que a subida foi alimentada pelo desempenho positivo dos setores da indústria e serviços, que obtiveram subiram, respetivamente, de 0,7 por cento e 0,3 por cento de abril a junho. Já a agropecuária caiu 0,4 por cento.

Em comparação com igual período de 2018, o PIB brasileiro subiu 1 por cento. Nos seis primeiros meses do ano, a subida é de 0,7 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.