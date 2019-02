Economia Economia cresceu 2,1 por cento em 2018 e ficou abaixo da meta do Governo Por

O Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 2,1 por cento em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que o observado no ano anterior e abaixo da previsão do Governo de uma expansão de 2,3 por cento, divulgou hoje o INE.

Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), “esta evolução resultou do contributo mais negativo da procura externa líquida, verificando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços mais acentuada que a das importações de bens e serviços, e do contributo positivo menos intenso da procura interna, refletindo o crescimento menos acentuado do Investimento”.

O PIB, em termos homólogos, aumentou 1,7 por cento em volume no quarto trimestre de 2018 (2,1 por cento no trimestre anterior) e, face ao terceiro trimestre, avançou 0,4 por cento (0,3 por cento no trimestre anterior).