Economia brasileira continua recuperação em 2019 e PIB aumenta para 2,4%

A consultora Fitch Solutions estima que o Brasil vai prosseguir a recuperação económica este ano e o PIB deverá aumentar de 1,3 por cento (2018) para 2,4 por cento, considerando haver um sentimento de negócios positivo face ao novo Presidente.

De acordo com a análise da consultora, haverá “uma melhoria substancial do sentimento de negócios e de consumo e um fortalecimento do mercado de trabalho que conduzirão a uma recuperação do consumo e do investimento”.

Alguns progressos nas principais reformas económicas ajudarão ao crescimento do investimento ao longo do ano de 2019 e farão baixar os riscos de regresso a um sentimento negativo dos investidores, defende a análise da Fitch Solutions.

A recuperação económica do Brasil continuará nos próximos meses, ajudada pelo sentimento positivo em torno do novo Presidente,Jair Bolsonaro, e de uma nova administração do país, considera a consultora.

Recordando que tinha baixado a sua estimativa de crescimento do PIB para 2018 de 1,6 por cento para 1,3 por cento, perante o cenário dominante no Brasil no terceiro trimestre do ano passado, adianta que, relativamente a 2019, decidiu também fazer uma ligeira revisão do crescimento da economia brasileira de 2,5 por cento para 2,4 por cento, por considerar as modestas expectativas de crescimento das exportações graças a um abrandamento da China.

O Brasil tem sido uma dos países que tem beneficiado do aumento das tensões entre a China e os EUA, com as vendas a crescerem para o mercado chinês.

Porém, a Fitch Solutions diz que “uma melhoria do sentimento económico conduzirá a uma melhoria no investimento e impulsionará o consumo”.

A comunidade empresarial e de negócios brasileira, de um modo geral, apoia a administração de Jair Bolsonaro, que promete liberalizar regulações, mudanças ao nível fiscal e outros aspetos que podem ajudar a baixar os custos para quem faz negócios no Brasil.

Por isso, a consultora diz estar mais otimista quanto a um outlook de médio prazo.

Em termos absolutos, a Fitch Solutions estima um investimento equivalente a 16,0 por cento do PIB brasileiro para o período 2019 -2020.