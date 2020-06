Nas Notícias “É uma manifestação de tudo menos de supremacia branca”, diz André Ventura Por

O líder do Chega, André Ventura, garantiu hoje que a manifestação antirracismo que o partido está a organizar não pretende defender a “supremacia branca”, ou “ideais nazis”. Ventura foi entretanto informado das restrições anunciadas pelo primeiro-ministro e admite adiar a ação de rua.

“É uma manifestação de tudo menos de supremacia branca, de tudo menos de nazis. É uma manifestação que quer juntar forças políticas que condenaram a associação do racismo, esta ideia de que há racismo por todo o lado, esta ideia de que os portugueses são racistas e de que as forças policiais são uns criminosos e uns bandidos”, referiu André Ventura, em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Depois de se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura repetiu a ideia de que “Portugal não é racista” e garantiu também que não abordou com o chefe de Estado qualquer detalhe sobre essa manifestação.

O deputado do Chega garante, por outro lado, que o partido respeitará todas as diretrizes da Direção-Geral da Saúde, relativamente à ação de rua que o partido irá realizar a 27 de junho.

Ao mesmo tempo, André Ventura envia um recado à esquerda parlamentar. “O tempo em que a esquerda dominava a rua acabou em Portugal e nós vamos mostrar isso já no sábado”, disse.

Ventura rejeita ainda associações à extrema-direita, depois de confrontado com declarações do neonazi Mário Machado, num vídeo em que insta o Chega a promover ações de rua, o que irá acontecer.

“A esquerda e a extrema-esquerda têm interesse em fazer estas associações [ligar o Chega à extrema-direita], porque pensa que afasta eleitorado. Como se vê nas sondagens, não afasta. Portanto, podem continuar a tentar, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita que aqui é um partido de neonazis ou de nazis”, disse.

André Ventura assume que a manifestação de sábado é da responsabilidade exclusiva do Chega e revela que convidou o presidente do PSD, Rui Rio, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo e o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

Depois de falar aos jornalistas, André Ventura tomou conhecimento das medidas anunciadas por António Costa, que proibiu ajuntamentos de mais de 10 pessoas, na Área Metropolitana de Lisboa, em virtude dos surtos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Estou a ser surpreendido com isso”, disse, revelando que irá entrar em contacto com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o gabinete do primeiro-ministro “para garantir que as decisões que forem tomadas em matéria de saúde pública serão respeitadas pelo Chega”.

Nesse sentido, admite adiar a manifestação, uma vez que “a saúde está em primeiro lugar”.