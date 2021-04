Nas Notícias “É só seguir os bons exemplos que vêm de cima”, reage Moura Guedes entre recados a Ivo Rosa Por

Manuela Moura Guedes, jornalista que durante anos foi um dos rostos mais mediáticos a dar a cara por investigações jornalísticas sobre José Sócrates, reagiu com ironia à decisão do juiz Ivo Rosa no âmbito da ‘Operação Marquês’, nomeadamente em relação a José Sócrates, antigo primeiro-ministro.

“Nada mais me oferece para partilhar, publicamente. Bem-haja, juiz Ivo Rosa! Graças a si, há uma razão perfeitamente justa, ou o meritíssimo não seria juiz, para um alívio nos impostos a pagar pela maioria de nós”, assinalou Moura Guedes, em mensagem deixada nas redes sociais onde partilhou um exemplo do documento de IRS que é dado a preencher aos contribuintes.

“O impresso já aí está”, acrescentou a jornalista no exemplo do anexo de IRS falando em “Categoria S – Trabalho Ilícito”, deixando ainda mais reparos na sequência da decisão das entidades judiciais no caso ‘Operação Marquês’.

“Agora, é só ‘gamar’, corromper ou ser corrompido… As atividades são muitas e não há que enganar. É só seguir os bons exemplos que vêm de cima. E viva este terceiro mundo, onde tudo vive pacificamente, venerando e obrigado!”, assinalou ainda a jornalista Manuela Moura Guedes.

Seis anos após ter sido detido no aeroporto de Lisboa, o ex-primeiro-ministro José Sócrates foi ilibado dos crimes de corrupção de que estava imputado no processo ‘Operação Marquês’ e reagiu com satisfação à decisão do juiz Ivo Rosa.

“Todas as grandes mentiras da acusação caíram. Fortuna escondida, corrupção, ligação com Ricardo Salgado… Não ficou nada de pé, tudo isso ruiu. A única conclusão é esta: Prenderam e difamaram durante sete anos um inocente. Tudo aquilo com base no qual me prenderam, todos esses crimes não existiram, eram tudo falsidades”, afirmou o arguido mais mediático da ‘Operação Marquês’.