“É sabido que sou militante do Partido Socialista”, lembra Ana Gomes

A candidata presidencial Ana Gomes agradeceu o apoio formal do PAN, que se juntou ao Livre, aproveitou para lembrar que é “militante do Partido Socialista”.

As eleições presidenciais de 2021 estão a dividir o PS, com figuras como António Costa e Augusto Santos Silva a elogiarem Marcelo Rebelo de Sousa (ex-presidente do PSD) e outras, como Pedro Nuno Santos, a realçarem a entrada na corrida de uma militante socialista (Ana Gomes).

Depois do Livre ter declarado apoiar Ana Gomes, hoje foi a vez do PAN formalizar o apoio à candidata presidencial.

Ana Gomes agradeceu, declarou estar “muito honrada” e… lembrou que é “militante” do PS, partido que ainda não manifestou uma posição formal sobre as presidenciais.

“É sabido que sou militante do Partido Socialista”, afirmou a ex-eurodeputada socialista, em declarações à Lusa, a agradecer o apoio do PAN.

“Entendo que é no quadro de uma convergência de ideias mais alargada, com cidadãos, partidos e forças políticas progressistas, que a minha candidatura a Presidente da República se deve situar. Afirmei desde logo esse propósito quando me apresentei, faz hoje precisamente três semanas”, realçou.

Enquanto o PS não se pronuncia oficialmente, Ana Gomes manifestou-se “muito honrada” com o apoio do PAN, que assim se junta ao Livre, o primeiro partido a declarar apoio à candidata que é militante socialista.

“Contactos havidos com o PAN permitiram, efetivamente, identificar muitos pontos de convergência entre ideias do PAN e da minha candidatura”, acrescentou ainda Ana Gomes.