Nas Notícias É possível saber só com a matrícula se um carro tem seguro? Por

Os veículos em circulação nas estradas e autoestradas têm obrigatoriamente de rodar com um seguro contra de responsabilidade civil, vulgarmente conhecido como seguro contra terceiros. Cada automobilista pode adicionar várias proteções à sua apólice de seguros, mas pelo menos é obrigado a ter o de responsabilidade civil.

É esse, de resto, que lhe é exigido que mostre quando é mandado parar por uma patrulha das autoridades.

E você sabia que a PSP ou a GNR conseguem saber, mesmo que não diga, se tem ou não seguro? E nem precisar ir ao vidro frontal onde, por regra, está afixada a vinheta do seguro.

Através dos avanços tecnológicos, as autoridades conseguem pela matrícula fazer uma rápida pesquisa que indica se o veículo circula com ou sem seguro de responsabilidade civil.

É possível saber se um carro tem seguro apenas e só através da matrícula. Por isso, não cometa a ilegalidade de andar na estrada sem seguro.

E como é que a PSP ou a GNR fazem esse cruzamento de informação?

As autoridades, assim como qualquer cidadão, pode rapidamente obter essa informação. Basta ir ao site da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) ou pela aplicação móvel “Tem seguro?”.

Facilmente, você só tem de colocar a matrícula do veículo e selecionar o dia em questão que deseja verificar se o veículo circula ou circulava com seguro.

Colocando corretamente a matrícula do veículo, é dada a informação relativa ao seguro. Você ficará a saber o seguinte:

Nome da seguradora;

Número da apólice;

Data de início e fim do seguro.

Circular com seguro é obrigatório e não se deve arriscar. É que se você circular sem seguro arrisca-se a uma pesada multa, além de que, em caso de um acidente, os problemas serão bem maiores pois irá arcar com as despesas e responsabilidades contra os outros utentes da via.

Qual a coima por circular sem seguro no veículo?

De acordo com o código da estrada, o condutor que circular sem seguro de responsabilidade civil é penalizado com uma coima por parte das autoridades, entre os 500 e 2500 euros.

Por isso, o melhor mesmo é não arriscar e cumprir a lei.

Faça uma condução serena e defensiva. Atue ao volante sempre com cordialidade, respeitando os outros utentes da via. Não se enerve.

Bateram no seu carro e fugiram? Tire a matrícula

Mesmo em caso de acidente, mantenha a calma, sobretudo nas situações em que tudo parece desabar. Imagine que bateram no seu carro e o outro condutor está a fugir. Tenha calma e foque-se no essencial. A sua segurança, o seu estado de saúde e tire a matrícula do outro veículo.

Através dela acabará por conseguir chegar ao proprietário do outro automóvel com recurso às autoridades e através da sua seguradora.

Quando a pesquisa pela matrícula não revela resultados, o que devo fazer?

Existem casos em que a pesquisa de dados sobre o seguro de um outro veículo através da matrícula não revela resultados, dado que o veículo não circula com seguro. Mesmo nessa situação, saiba que nada está perdido.

Já ouviu falar no Fundo de Garantia Automóvel (FGA)? Trata-se de um mecanismo que visa apoiar quem é vítima de um acidente com outro veículo que não tem seguro.

Este fundo é gerido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Basta você dirigir-se a um posto da GNR ou esquadra da PSP e apresentar queixa, sendo que através da matrícula será desencadeado um processo que visará apoiar o condutor queixoso.

Acima de tudo é importante manter a calma ao volante e saber que tudo acaba por se resolver. Não se precipite.

Condução com cautelas e moderação. Respeite os outros ao volante e faça-se respeitar pelos outros utentes da via.