Mundo "É normal ter medo". Primeira-ministro da Noruega responde a crianças sobre o Covid-19

A primeira-ministro da Noruega, Erna Solberg, promoveu uma conferência de imprensa para responder apenas a perguntas formuladas por crianças, isoladas em casa devido à pandemia de Covid-19.

Com as escolas fechadas e as atividades suspensas, as crianças norueguesas ficaram com muitas dúvidas quando lhes foi instruído para não saírem de casa.

Erna Solberg veio então a público para tirar essas dúvidas, garantindo que as crianças também vão participar no esforço para travar o contágio do novo coronavírus.

“Eu sei que muitas crianças estão assustadas. É normal ter medo quando há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo”, reconheceu a governante.

A primeira-ministro respondeu então às perguntas formuladas pelas crianças, como “Porque é que não posso festejar o meu aniversário?”

“Quanto mais crianças se juntarem para celebrar o aniversário, mais fácil será ficarem infetadas. É tempo de sermos criativos e celebrar pelo Facetime”, respondeu.

Esta conferência de imprensa, que durou cerca de uma hora, serviu também para a governante passar diretamente aos mais novos os cuidados a adotar, como a distância social.

“Se ficarem em casa, estão a evitar que outras pessoas sejam contaminadas e a doença. É muito importante que fiquem em casa, em particular para quem tem uma doença ou é muito velhinho”, explicou Erna Solberg.

A atitude da governante está a ser amplamente elogiada, por toda a Europa do norte, como um exemplo de liderança.