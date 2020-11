Desporto “É expectável que haja alterações, os jogadores não são máquinas”, diz Carvalhal Por

O treinador do SC Braga, Carlos Carvalhal, admitiu que vai muxar na equipa frente ao Leicester, quinta-feira, para a Liga Europa, porque “os jogadores não são máquinas”.

Na antevisão do encontro, para a terceira jornada do grupo G, o técnico lamentou as ausências de Ricardo Horta, por lesão, e de Fransérgio, infetado com covid-19.

“É expectável que haja alterações, sem dúvida, os jogadores não são máquinas, não queremos que se lesionem, nem que joguem em fadiga. Vai jogar a equipa mais fresca possível, mas, além dessas duas ausências forçadas, vamos fazer mais algumas tendo em vista sermos mais competitivos e salvaguardar a lesão de algum jogador, porque temos um plantel curto”, explicou.

Essas mudanças não vão alterar a forma de jogar do SC Braga, que “gosta de ter a bola”.

“Vamos para o jogo de forma destemida e lutar pelos três pontos. O Leicester tem muitos pontos fortes, coletivamente é uma boa equipa, é um grande elogio que faço a Brendan Rodgers, é sem dúvidas um dos grandes treinadores em Inglaterra, tem um jogo difícil de contrariar, marcou cinco golos ao Manchester City, quatro ao Leeds, pode lutar pelo título inglês, se não for este ano, nos próximos anos seguramente”, concluiu Carlos Carvalhal.