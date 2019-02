Desporto “É evidente que a dinâmica de vitória do FC Porto parou”, assume Hugo Soares Por

Hugo Soares, ex-líder parlamentar do PSD, estreou-se esta noite como comentador de futebol, na SIC Notícias. “O FC Porto está a atravessar uma fase pior”, reconheceu o adepto dos dragões.

O deputado do PSD, que surgiu no ‘onze’ de ‘O Dia Seguinte’ em substituição de Pedro Marques Lopes, abriu a intervenção fazendo a defesa de um FC Porto que empatou na visita ao Moreirense, uma jornada depois da igualdade com o Vitória de Guimarães.

“O FC Porto está a atravessar uma fase pior”, reconheceu Hugo Soares, acrescentando que “o Benfica parece galvanizado” pela dupla vitória sobre o Sporting.

Hugo Soares deixou, porém, uma promessa: “Quem pagará as favas é o Vitória de Setúbal, no próximo fim de semana”.

O político considerou ainda ser “evidente que a dinâmica de vitória esbarrou, parou”.

“Em Moreira de Cónegos, o FC Porto poderia ter virado o jogo no último minuto e estaríamos aqui a discutir de outra maneira”, concluiu.