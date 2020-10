Nas Notícias “É dinheiro que não se perde”, diz ministro sobre obra que custa mais do triplo Por

João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, não sabe explicar porque é que as obras de reabilitação do antigo Hospital Militar de Belém (HMB) custaram mais do triplo do que o previsto, mas garantiu que “é dinheiro que não se perde”.

Em audição no parlamento, o governante salientou que está “a aguardar resultados” do inquérito interno que mandou instaurar, através da Inspeção-Geral de Defesa Nacional (IGDN).

As obras no HMB custaram 2,5 milhões de euros (quase 3,2 milhões com o IVA), mais do triplo dos 750 mil euros previstos pelo Ministério da Defesa e posteriormente reconfirmados pelo ministro.

“É dinheiro que não se perde”, respondeu João Gomes Cravinho, explicando que o custo da obra “representa um importante ativo para o futuro do país”.

Aos deputados, o governante garantiu que a derrapagem terá “consequências”.

“Independentemente do resultado [do inquérito] da IGDN, este investimento reverterá a favor do Estado português e dos portugueses”, insistiu o ministro da Defesa.