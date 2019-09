“É a melhor equipa de sempre do Braga no arranque de competições europeias” – Sá Pinto

O treinador Ricardo Sá Pinto assegurou hoje que o Sporting de Braga vai alcançar o objetivo do quarto lugar na I Liga de futebol e que este é melhor arranque de sempre do clube nas competições europeias.

O Sporting de Braga, que recebe o Marítimo na segunda-feira, na sexta jornada da I Liga, é apenas 16.º classificado e vem de duas derrotas seguidas (Benfica e Vitória de Setúbal) e, pelo meio, um triunfo em Inglaterra sobre o Wolverhampton (1-0), na quinta-feira, para a Liga Europa.

“Queremos subir na classificação e estabilizar, mas não estou preocupado porque esse objetivo da Liga não se atinge à quinta ou à 20.ª jornada, mas em maio, faltam muitos meses, mas tenho a certeza de que vamos lá chegar. Provavelmente não vamos ter a regularidade que queríamos na primeira volta, devido a este ciclo de jogos, mas isso não nos assusta. O objetivo é o quarto lugar e vamos conseguir, se pudermos ir mais à frente logo se verá”, afirmou.

Ricardo Sá Pinto notou ainda que, em comparação com o Braga de Jorge Jesus que ganhou a Intertoto, a equipa só tem menos um ponto e, então, os minhotos só tinham jogado com um ‘grande’.

“Na Liga Europa, quero lembrar que esta é a melhor equipa de sempre do Braga, em quase 100 anos de história, no arranque de competições europeias”, afirmou.

O técnico frisou que “têm faltado os pontos” que considera que a equipa merece pela “qualidade de jogo, superioridade e controlo sobre os adversários”.

“Temos criado muitas oportunidades que não temos concretizados. Se houvesse justiça, estaríamos numa classificação mais acima, mas temos que concretizar as oportunidades para ganhar os jogos”, disse.

O treinador admitiu a hipótese de jogar com dois avançados e disse que o médio nigeriano Agbo é opção para o jogo, mas não revelou se vai ser titular.

“Precisamos de ganhar, o Marítimo também, temos os mesmos pontos, jogamos em casa, queremos ser mais fortes, não cometer erros que o adversário possa aproveitar e sermos equilibrados e eficazes na finalização”, referiu.

Tiago Sá, Tormena, Raul Silva, Wallace e Wilson Eduardo são os lesionados do plantel ‘arsenalista’ e não podem ser opção para Ricardo Sá Pinto, tal como Fransérgio, castigado.

Sporting de Braga, 16.º classificado com quatro pontos, e Marítimo, 15.º também com quatro, defrontam-se na segunda-feira, a partir das 19:00, no Estádio Municipal de Braga.