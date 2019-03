Dyego Sousa num ‘onze’ inicial no jogo Portugal-Sérvia

A inclusão de Dyego Sousa é a grande surpresa do ‘onze’ inicial que Portugal vai apresentar hoje frente à Sérvia, em encontro da segunda jornada do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol.

O avançado do Sporting de Braga, que vestiu pela primeira vez a camisola da seleção portuguesa na sexta-feira, no duelo com a Ucrânia (0-0), vai fazer a sua estreia a titular, relegando André Silva para o banco, numa equipa em que Fernando Santos operou um total de três alterações.

No meio-campo, Danilo aparece no lugar de Rúben Neves e Rafa Silva rende João Moutinho. Os dois jogadores do Wolverhampton vão ficar sentados no banco de suplentes, em que não está João Félix, que acabou excluído da ficha de jogo devido a lesão, sendo substituído por Gonçalo Guedes, ausente face aos ucranianos.

Com é habitual, Rui Patrício será o guarda-redes e à sua frente terá um quarteto defensivo composto por João Cancelo, na direita, Pepe e Rúben Dias, no centro, e Raphael Guerreiro, na esquerda.

Danilo e William Carvalho serão os médios centrais, enquanto Rafa e Bernardo Silva deverão aparecer nas alas, no apoio a Cristiano Ronaldo e Dyego Sousa, que vão formar a dupla de ataque.

Na formação da Sérvia, o benfiquista Zivkovic começa no banco, tal como Luka Jovic, jogador emprestado pelo Benfica ao Eintracht Frankfurt e atual segundo melhor marcador do campeonato alemão.

A partida entre Portugal e a Sérvia está agendada para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigida pelo polaco Szymon Marciniak.