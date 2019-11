Motores Dupla anglo-brasileira vence na Iberian Historic Endurance em Portimão Por

Depois de um domínio germânico nos treinos foram Hartogs e Nuthall a levarem a melhor na primeira corrida do fim de semana da Iberian Historic Endurance integrada no Algarve Classics.

A dupla anglo-brasileira do Ford GT40 esteve superior num pelotão com quase meia centena de carros, onde o melhor português foi Fernando Soares, aos comandos do seu Porsche 911 3.0 RS.

Os alemães Nolte e Funke largavam da ‘pole-position’, e Bastos Rezende e Pais do Amaral os melhores portugueses, quartos na grelha de partida, mas na corrida a história foi bem diferente.

O Porsche de Bastos Rezende e Pais do Amaral ascendeu à liderança na primeira volta, com Carlos Barbot a realizar uma grande ascensão d 13º para quarto, mas a prova a ser neutralizada pelo ‘safety-car’.

No reatamento da prova Martinez e Fuster realizam uma grande recuperação e chegam a líderes, numa fase em que os Ford GT40 se atrasaram-se. Nesta altura Fernando Soares já era quarto, antevendo o bom resultado que viria a alcançar liderando os H-76.

Enquanto Bastos Rezende e Pais do Amaral eram obrigados a abandonar, Martinez e Fuster lideravam. Situação que se iria manter até às paragens nas boxes para troca de pilotos, que aconteceram aos 20 minutos de prova.

Os líderes efetuaram a sua paragem numa altura em que o ‘safety-car’ foi chamado de novo para a pista, devido a uma porta que se desprendeu de um carro. Logo a seguir Mattinez e Fuster abandonam, deixando o Ford GT 40 de Hartogs e Nuthall no comando, com o britânicos a manterem a primeira posição até final.

Mais atrás à segunda posição ascendeu o Ginetta G10 de Guess e Hilliard, enquanto Fernando Soares surgiu no terceiro posto, antes da prova ser de novo reatada a seis minutos do fim, altura em que Nolte e Funke realizam uma grande recuperação que os leva até à segunda posição.

Guess e Hilliard manteriam o terceiro posto até final, enquanto Sauttier e Newal no Jaguar Type E seriam quartos, vencendo a categoria H-65, onde os segundos foram Hamilton e Vermast com o Marcos 1800 GT, e os terceiros Tomas e Lockie com o Ford Falcon.

Na categoria H-76 a vitória foi para Fernando Soares, quarto classificado absoluto com o seu Porsche 911 3.0 RS, batendo Carlos Brízido e Pina Cardoso e o britânico Bruce White foi terceiro.

Já em H71 o melhor foi Luís Sousa Ribeiro, em BMW 2800 GS, que se impôs diante do Porsche 2.3 ST do francês Alexis Raoux e do Lotus Elan de Guimarães e Melo, enquanto nos Gentleman Drivers o mais eficiente foi o francês Michel Mora, em Porsche 911 SWB.