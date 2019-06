Motores Duelo na Madeira marcado para o Rali da Ribeira Brava Por

É já no próximo fim de semana que chega a meio da época o Campeonato da Madeira de Ralis Coral, com a disputa do Rali da Ribeira Brava.

Organizada pelo Automóvel Clube de Santa Cruz, a prova propõe 83,38 quilómetros cronometrados, distribuídos por nove especiais de classificação.

Alexandre Camacho chega à Ribeira Brava confortavelmente instalado no comando do campeonato, depois de ter somado duas vitórias em três possíveis, e anuncia-se como o grande favorito a mais um triunfo.

Como principais opositores ao piloto do Team Vespas apresentam-se Miguel Nunes e Pedro Paixão, numa prova onde o líder do campeonato desconhece grande parte do percurso.

“Será um rali competitivo e difícil, com a agravante de ser uma prova nova para nós, pois não a disputamos no ano passado. Os nossos adversários já estão familiarizados com a prova. Mesmo assim vamos para este rali com a vontade de vencer e de manter a liderança do campeonato”, afirma Alexandre Camacho, que voltará a ter Pedro Calado como navegador.

O Rali da Ribeira Brava vai para a estrada amanhã, 7 de junho, pelas 21h00, com a realização de uma super especial de 3,3 quilómetros. No sábado terão lugar as restantes oito classificativas, com a primeira a ser disputada pelas 11h00, devendo a prova concluir-se pelas 18h00.