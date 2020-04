Motociclismo Ducati não quer contratar novos pilotos para o MotoGP até 2022 Por

O diretor da equipa Ducati de MotoGP diz que a marca não tenciona alterar a sua atual dupla de pilotos até ao final da próxima temporada.

Isto significa que Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci vão ser mantidos para 2021, apesar dos respetivos contratos terminarem no final deste ano. Exatamente o contrário do que fez a rival Yamaha, que decidiu ter Fabio Quartararo e Maverick Vinãnles para o próximo ano.

Embora tudo indicasse que a Ducati tentasse vir a contar com os serviços de Joan Mir, o campeão de Moto3 de 2017 deverá continuar com a Suzuki por mais uma época.

Para além de dizer que vai manter Dovizioso e Petrucci na sua equipa, Paolo Ciabatti garante que também Jack Miller e Francesco Bagnaia vão permanecer na equipa satélite da Pramac em 2021, o mesmo sucedendo com Johan Zarco na Avintia, uma vez que os três têm contratos diretos com a Ducati.

“Temos um piloto com Andrea Dovizioso, que ganhou a maioria das corridas por nós nos últimos anos e tem sido o único capaz a lutar seriamente pelo título mundial. Acho que ninguém tem dúvidas disso. É verdade que fez há alguns dias 34 anos, mas se com essa idade está naquela forma pode correr mais dois ou três anos sem problemas”, considera o diretor desportivo da marca de Borno Panigalle.

Ciabatti reitera ainda: “Temos Petrucci, que esteve muito bem no testes no Qatar. Uma das razões pelas quais lamentamos ele não ter podido correr é acreditarmos que Danilo poderia ter-se expressado num alto nível. Ele foi o único a ter feito uma simulação de corrida completa e com tempos por volta muito rápidos”.

“Temos Miller e Bagnaia na Pramac, que são dois jovens pilotos que estão entre os melhores talentos atuais do MotoGP. E depois há Zarco na GP19 da Avintia. Ele é um piloto que já provou ser rápido quando estava com a Tech 3 (Yamaha em 2017 e 2018)”, sublinha também o diretor desportivo da Ducati.