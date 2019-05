Motociclismo Duas vitórias em duas para ‘Kiko’ Maria no Algarve Por

Francisco ‘Kiko’ Maria voltou a estar em destaque na segunda prova de PréMoto 3 do Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo que hoje se disputou no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto do Moto Action Team somou o seu segundo triunfo consecutivo na categoria, ao mesmo tempo que obteve a ‘pole position’ e fixou um novo recorde da pista de Portimão para máquinas de Moto3.

“Estou contente não só pelos resultados, mas, também, porque me sinto cada vez mais forte e confiante”, declarou, no final, o vencedor, que vinha de uma vitória categórica na jornada de abertura da temporada nacional, há duas semanas, no Estoril.

Com efeito, ‘Kiko’ Maria confirmou plenamente o favoritismo que, à partida, lhe era atribuído e dominou por completo a prova algarvia. Aos comandos da sua BeOn com motor Yamaha de 250 centímetros cúbicos, largou da ‘pole position’, liderou da primeira à 12ª volta da corrida e foi sempre o mais rápido entre os 14 elementos do pelotão que junta em pista as máquinas do CNV de PréMoto 3 e de Supersport 300.

O piloto portuense radicado em Lisboa realizou à quinta volta a marca de 1m57,617s, que passa a ser o novo recorde do traçado de 4.592 metros da pista algarvia. O anterior mínimo (1m58,408s) já lhe pertencia, e foi obtida sábado, na primeira sessão de treinos cronometrados, o que lhe valeu o primeiro lugar na grelha de partida deste domingo.

“Sinto que estou a evoluir e vou manter-me focado nos objetivos, que passam não só pelo título nacional de PréMoto 3 como em ter bons desempenhos no campeonato de Espanha e na European Talent Cup”, afirmou Kino, referindo às duas competições em está igualmente empenhado e onde quer “estar na luta pelos pontos rapidamente, se possível já em Barcelona, no próximo fim de semana”.

A época de do jovem piloto prossegue já no próximo fim de semana em Barcelona, onde o piloto do Moto Action Team disputará a segunda jornada do campeonato de Espanha, também na categoria de PréMoto 3.