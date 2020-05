Fórmula 1 Duas provas de Fórmula 1 em Silverstone à porta fechada Por

O Circuito de Silverstone vai ser palco de duas provas de Fórmula 1 à porta fechada esta temporada.

A diferença para os grandes prémios da Bélgica, Áustria e Hungria é que no traçado britânico vão ser disputadas duas corridas, por forma a recuperar parte do calendário da F1 que foi afetado pela pandemia de Covid-19 e teve já várias provas canceladas.

No entanto o anúncio das provas em Silverstone não significa que tudo esteja resolvido, pois apesar dos responsáveis pela Fórmula 1 seguirem um escrupuloso plano sanitário, com testes ao coronavirus a cada dois dias, distanciamento entre os ‘staff’ das equipas ou ausência de ‘motor-home’ no ‘paddock’, ficam por acertar alguns importantes aspetos com as autoridades britânicas.

É que atualmente o governo britânico impõe uma quarentena de duas semanas a todos os cidadãos que entrem no país, o que poderá levar a alguns problemas, sobretudo se antes das provas de Silverstone ocorrerem outras corridas de F1 no estrangeiro e também porque os elementos das equipas Ferrari, Alpha Tauri e Alfa Romeo se deslocam ao Reino Unido a partir de Itália e da Suíça.

Stuart Pringle, diretor do circuito britânico, refere: “As provas vão ser submetidas à aprovação do governo, já que a nossa prioridade continua a ser a segurança de todos os implicados e o estrito respeito pelas regras em redor do Covid-19”.