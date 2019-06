Motores Duas corridas, duas histórias bem diferentes na IndyCar em Detroit Por

Como dois dias foram tão diferentes nos ‘Duelos’ do Campeonato IndyCar em Detroit. Na primeira corrida a chuva tornou a pista traiçoeira e premiou a estratégia de Josef Newgarden, enquanto na segunda o sol acolheu mais um triunfo de Scott Dixon.

O Circuito de Belle Isle tem o condão de proporcionar muito espetáculo e muitos toques e despistes, com as ‘barreiras’ a estarem muito perto da ação e normalmente a não perdoarem qualquer erro ou excesso.

Dixon foi relembrado de como o traçado da ‘Cidade do Automóvel’ norte-americano pode ser implacável, com o despiste na corrida de sábado. O neozelandês não repetiu o percalço no dia seguinte, e numa pista completamente seca pôde ‘vingar-se’ e somar mais um êxito.

As imagens abaixo sumarizam o que se passou nos dois dias de competição. Duas corridas bem diversas em circunstâncias também diferentes, mas que não impediram Josef Newgarden de sair de Detroit ainda na liderança do campeonato.