Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes criam programa de apoio a jovens pilotos

A Synergy Driver Performance é o projeto de apoio a jovens pilotos criado por Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes.

Estes dois nomes que fizeram carreira a nível nacional e internacional concentram agora esforços num programa em que o seu conhecimento e experiência no automobilismo vai ser canalizado para o ‘management’ de novos talentos.

Vão-se focar tanto no treino de pilotagem como na preparação física e outros aspetos relativos à competição. Um ‘coaching’ mais completo possível para enfrentar o difícil e competitivo mundo do desporto automóvel internacional.

Para Duarte Félix da Costa “é o resultado de muitos anos a trabalhar com jovens pilotos. Nos últimos anos acompanhei a carreira de muitos pilotos na Fórmula 4, Fórmula 3 e outras categorias de GT”.

“O nascimento da Synergy é o passo lógico de todos estes anos meus e do Gonçalo, onde angariámos não só muito conhecimento técnico como networking com as equipas, marcas e influenciadores desta área”, salienta o irmão de António Félix da Costa.

Para o antigo piloto, “apesar da situação complicada do COVID 19 que o mundo atravessa”, há a intenção “trabalhar com pilotos na Fórmula 3 e Fórmula 4 e também em GT com a Mclaren e ainda na Porsche CUP USA, campeonato que acompanha o IMSA”.

Gonçalo Gomes também está focado neste novo projeto. E refere: “Há alguns anos que tinha esta ideia em mente, mas agora senti que é o momento certo de criar uma estrutura organizada como a Synergy, que quer diferenciar-se pelo rigoroso acompanhamento aos nossos pilotos”.

“Definimos também um objetivo de apoiar pilotos Portugueses, é algo que temos como missão e temos já identificado um piloto com muito talento que em breve vamos anunciar e que se prepara para dar o salto para os monolugares”, sublinha também o antigo piloto portuense.