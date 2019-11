Fórmula 1 DTM deverá ser o capítulo seguinte para Robert Kubica Por

Robert Kubica disputa este fim de semana no Abu Dhabi aquele que deverá ser no seu último Grande Prémio de Fórmula 1. O Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) deverá ser o próximo capítulo da sua carreira.

O polaco deixa a Williams – para dar lugar ao canadiano Nicholas Latifi – e uma época que não lhe deixa grandes saudades, uma vez que o monolugar de Grove foi invariavelmente o mais lento da atual F1, ainda que admita querer continuar ligado à disciplina máxima do automobilismo na próxima temporada.

A ideia de Kubica é manter ‘um pé’ no ‘paddock’ da Fórmula 1 enquanto abraça uma disciplina diferente em pista, sempre com o apoio da Orlen – uma empresa petrolífera do seu país.

“Já tomei a decisão. De momento não quero entrar em detalhes”, avançou o polaco, que referiu: “Tenho ainda algumas complexidades a tratar de modo a assegurar-me que vai funcionar para toda a gente. Uma vez que tudo seja bem resolvido não deverá demorar muito tempo a que diga muito mais”.

Robert Kubica insiste: “Digo isto desde setembro e estamos quase em dezembro. Gostaria de combinar diferentes programas, e isso requerer organização e compromisso. Mas penso que os ingredientes estão no lugar. Agora é uma questão de os misturar bem de modo a que a maionese avance”.

Sabe-se que o polaco já falou com a Haas, que pretende reforçar o seu programa em simulador, e também com a Racing Point, onde Lawrence Stroll (o ‘patrão’) o tem em alta consideração desde a sua passagem pela Williams. Isto apesar do facto da equipa de Silverstone usar motores Mercedes e isso colocar um entrave à BMW, marca para a qual Kubica deverá competir no DTM.