Motores DS Teecheetah 'ataca' a nova época de Fórmula E com imagem renovada

É com Jean-Eric Vergne e António Félix da Costa que a DS Techeetah ataca a sexta temporada de Fórmula E com uma imagem renovada e intenção de renovar os títulos de pilotos e equipas alcançados na época anterior.

O preto e o dourado mantêm-se na formação campeã, mas com uma nova decoração criada pelo DS Design Studio, conferindo aos DS E-TENSE FE20 um espírito de performance e ousadia renovado.

“A equipa usou a experiência que nos permitiu alcançar os dois títulos para desenvolver ainda mais o potencial do carro. Os nossos engenheiros otimizaram a maioria dos elementos, desenvolvendo o nosso conceito vencedor, em vez de repensar o carro por completo”, refere o diretor da DS Performanc.

Xavier Pinon explica ainda que “o motor, o inversor e a caixa de transferências” do monolugar da DS Techeetah “evoluíram, mas as mudanças mais profundas estão nos sistemas incorporados. Este trabalho ambicioso de pesquisa e desenvolvimento visa oferecer aos pilotos um monolugar que lhes permita lutar pelas vitórias e defender os dois títulos na temporada que terá início a 22 de novembro, em Ride”.

Para Keith Simout, responsável comercial da equipa, há uma evolução do design de um carro vencedor do campeonato. “Queríamos permanecer fiéis ao nosso passado e continuar a celebrar e honrar os nossos sucessos, mantendo o já icónico padrão preto e dourado na luta por novos títulos”, sublinha.

Simout lembra alguns detalhes como o padrão feito a partir do logótipo com a cabeça da chita, “algo que reforça os nossos esforços contínuos de apoio ao ‘Big Cat Sanctuary’, no salvamento de chitas e de outros grandes felinos”.