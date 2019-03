Motores DS Techeetah quer evitar incidentes em Hong Kong Por

Depois de uma primeira fase de temporada recheada de incidentes a equipa DS Techeetah quer evitar a todo o custo que isso se repita na primeira corrida asiática do ano.

Em Hong Kong a competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA disputa a 50ª corrida da sua história, num cenário de várias obras arquitetónicas, apesar de possuir apenas 1,8 quilómetros.

São 10 curvas onde a formação liderada por Mark Preston tem tradição de bons resultados. “Temos conseguido, ao longo dos anos, boas prestações em Hong Kong. É uma pista que conhecemos bem e da qual gostamos muito, por isso vai ser bom voltar. Nas últimas corridas tivémos bastantes azares, fomos vítimas de alguns incidentes, portanto, ainda não conseguimos demonstrar aquilo de que somos capazes. Espero que esta seja uma corrida limpa, e que nos permita obter um bom resultado”, refere o chefe da DS Techeetah.

Preston está otimista, depois dos ensaios realizados após a prova anterior: “Tivemos uma boa sessão de testes no México, fizémos alguns melhoramentos e modificações, por isso vai ser interessante ver o resultado em pista nesta corrida. Estes testes adicionais em plena temporada têm sido uma grande ajuda na perceção dos carros da nova geração e no que temos de fazer para otimizar o DS E-TENSE FE19. Tal como vimos no teste em Maraquexe da Temporada 4, estas sessões mudaram por completo a situação, pelo que vamos ver que impacto terão no ‘paddock’ desta vez”.

Já para o Campeão em título, Jean-Eric Vergne, a prioridade é mesmo fazer “uma corrida ‘limpa’ de incidentes”, sublinhando: “Andar no meio do pelotão tem sido um problema desde o início da temporada, pelo que quero mesmo mostrar o enorme potencial do DS E-TENSE FE19. Basta uma corrida limpa para que isso fique demonstrado”.

O outro piloto da equipa, André Lotterer, estreou-se na Fórmula E em Hong Kong, pelo que a prova deste fim de semana tem um significado especial. “Nos testes do México, encontrámos e testámos algumas novas soluções técnicas, portanto vai ser bom colocar tudo isto em prática nesta próxima corrida. Hong Kong é uma cidade espetacular e estou ansioso para conhecê-la melhor”, refere o piloto alemão.