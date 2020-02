Motores DS Techeetah apresenta o seu Gen2 Evo Por

A campeã DS Techeetah apresentou a sua versão do monolugar Gen Evo para o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E da próxima temporada.

Na equipa onde ‘milita’ agora António Félix da Costa foi concebida uma versão reestilizada do atual monolugar que alinha na competição de monolugares elétricos.

Trata-se do resultado do trabalho conjunto e da parceria entre a DS Automobiles e a Techeetah, numa interpretação do processo de transição entre as duas gerações da Fórmula E.

Com um aumento de potência no motor para 250 kW e com uma bateria de 52 kWh, a disciplina 100% elétrica sofreu uma profunda transformação entre 2018 e 2019, permitindo que os pilotos completassem a distância total de um E-Prix sem necessidade de troca de carro

Desta forma o monolugar DS E-Tense FE 19, que conquistou os títulos de Pilotos e Equipas na última temporada, foi alterado ao nível dos apêndices dianteiros e traseiros, a adição de uma “barbatana de tubarão” na tampa do motor e supressão das coberturas das rodas dianteiras, para que o Gen2 EVO simbolize a singularidade da disciplina e incorpore a essência do automobilismo elétrico do amanhã.

O DS Automobiles Design Studio foi responsável pelo ‘facelit ao DS Techeetah Gen2 EVO, desenvolvido para aquela que será a sétima temporada da categoria, mantendo as cores preto e dourado do atual carro tripulado por Jean-Eric Vergne e António Félix da Costa.

A apresentação oficial do Gen2 EVO da Fórmula E terá lugar a 3 de março de 2020, no espaço da FIA no Salão Automóvel de Genebra, na presença da equipa DS Techeetah e de Vergne, o primeiro bicampeão de Fórmula E.