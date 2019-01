Desporto Dragão imparável no comando com nova vitória Por

O FC Porto derrotou o Desportivo das Aves por 1-0, nesta quinta-feira, e alargou vantagens na frente da classificação. Esta foi a 17.ª vitória consecutiva da formação de Sérgio Conceição.

Ao intervalo, o FC Porto saiu a vencer pela margem mínima, depois de 45 minutos onde os dragões dominaram e criaram várias jogadas de perigo perante um Desportivo das Aves com dificuldades para dinamizar o seu jogo no terreno.

O golo de Éder Militão, aos 25 minutos, deixou os azuis e brancos na frente do marcador, na sequência de uma jogada confusa.

Após um canto de Alex Telles, a bola ainda passou por Herrera, que viu a defensiva avense afastar o perigo, sobrando para Brahimi que colocou na área mas, uma vez mais, a bola foi outra vez afastada, acabando por sobrar para Militão que, definitivamente, inaugurou o marcador.

Ainda nos primeiros 45 minutos, Danilo viu o árbitro e o VAR anularem-lhe um golo. O internacional luso estava adiantado no momento do passe de Alex Telles.

No segundo tempo, o Aves mostrou maior ‘agressividade’ na procura do golo mas o FC Porto foi sempre rondando a baliza dos da casa.

O Aves até começou por pedir grande penalidade por suposta falta de Felipe na área portista que o VAR assim não entendeu.

Com o avançar dos minutos, e com as mudanças táticas, o Aves foi acreditando que podia levar qualquer coisa do encontro, motivado pela margem mínima que imperava no resultado.

E a verdade é que podia ter mesmo acontecido na última jogada do encontro mas os ferros evitaram o golo do Aves.

O FC Porto segurou a magra mas preciosa vantagem com que acabou no final do encontro.

Com este resultado, o FC Porto alarga distâncias na frente em relação ao Benfica, estando agora com sete pontos de vantagem.

Os dragões têm 39 pontos, mais cinco pontos que o Sporting, agora a equipa no segundo lugar.

Já o Desportivo das Aves continua com 11 pontos em zona de despromoção.