Desporto Dragão bate Boavista e faz a festa em tempo de São João Por

O FC Porto é cada vez mais líder da I Liga e alargou vantagens nesta terça-feira, depois de vencer o Boavista, por 4-0, no dérbi da Invicta, e ao aproveitar a derrota das águias na Luz frente ao Santa Clara.

No Estádio do Dragão, o FC Porto apenas chegou aos golos no segundo tempo mas aproveitou até para revelar que na marca de grande penalidade está mais letal.

Depois de Marega, aos 52 minutos, ter inaugurado o marcado, Alex Telles ampliou a vantagem aos 60 de penálti e Sérgio Oliveira, aos 70′, também de penálti bateu o guardião boavisteiro.

Com este triunfo, os portistas passam a somar mais três pontos que o Benfica na frente, sendo que têm também vantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual no fim da Liga. Os azuis e brancos têm agora 67 pontos.

Já o Boavista continua com 35 pontos e segue a meio da classificação.