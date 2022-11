Nas Notícias Portugueses desconhecem doença que é a terceira causa de morte no mundo Por

Assinala-se, no dia 16 de novembro, o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). Esta doença afeta cerca de 800 mil portugueses e representa a terceira causa de morte a nível mundial.

Com o objetivo de avaliar os conhecimentos da população sobre a DPOC, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia conduziu recentemente um estudo de notoriedade realizado numa amostra de 1500 portugueses.

O estudo, conduzido pela Spirituc, revela que mais de 70% dos portugueses nunca ouviu falar de DPOC e que, mesmo no subgrupo de fumadores, há um grande desconhecimento sobre a doença, fatores de risco, sintomas, método de diagnóstico e impacto na qualidade de vida e na mortalidade.

Foi concluído que a perceção da gravidade desta doença pela população não corresponde de todo à realidade com 8% dos inquiridos a considerar que a DPOC não provoca morte.

Perante estes dados, e cumprindo a sua missão de informar e sensibilizar a população para as doenças respiratórias, a SPP relançou a campanha DPOQuê?, que conta com a colaboração de Herman José.

Com a divulgação de um vídeo de sensibilização pretende-se, com esta campanha, não só alertar para as principais causas da doença – entre as quais se incluem o tabaco e a exposição à poluição atmosférica – como para os seus principais sintomas: falta de ar, tosse, cansaço e limitação física para a realização de tarefas simples quotidiano.

Nos últimos 30 anos, os casos de morte por DPOC duplicaram, precisamente por falta de conhecimento.

Guia da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica

Além disso, a SPP produziu o “Guia da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica”, no qual, além de se esclarecer sobre o que é esta doença, se alerta para os seus principais fatores de risco, sintomas, diagnóstico, entre outras informações relevante