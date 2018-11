Nas Notícias Doze barras fechadas e três condicionadas devido à agitação marítima Por

Doze barras marítimas de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto, Ericeira e Tavira, no continente, e as de Lajes das Flores e Lajes do Pico, nos Açores.

A Marinha indica também que a barra de Aveiro está desde as 06:30 de hoje condicionada a embarcações de comprimento fora a fora inferior a 35 metros, mantendo-se aberta à restante navegação.

As barras marítimas de Viana do Castelo e Vila Real de Santo António estão fechadas a embarcações com comprimento inferior a 30 e a 10 metros, respetivamente.

Por causa da agitação marítima forte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro e a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo.

No continente, o aviso vai estar em vigor até às 12:00 de hoje e no arquipélago da Madeira até às 18:00.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje na Costa Ocidental ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente pa